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/ Пульмонология

ВОЗ провела совещание по коронавирусу: срочное заявление

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Всемирная организация здравоохранения после экстренного заседания в четверг, 30 января, обратилась к миру с призывом противодействовать новому коронавирусу.

Официальное заявление появилось на сайте ВОЗ. О признании вспышки вируса глобальной чрезвычайной ситуацией речи пока не идет, однако данные насторожили медиков.

Эксперты признались, что обеспокоены тем, что многие страны остаются неподготовленными к встрече инфекции на своей территории. ВОЗ призвала лидеров во всех странах принять меры и подготовиться к противодействию коронавирусу.

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В частности, мировое сообщество призвали обеспечить бесперебойный обмен информацией о инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить расходы на поддержку Всемирной организации здравоохранения.

Все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Также мировое сообщество медиков обратилась во Всемирный банк, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, банки регионального развития и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях.

ВОЗ призвала мир дать ей возможность взять на себя ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
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