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/ Пульмонология

ВОЗ предупредила о возможном резком распространении коронавируса

1.1т
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может ускориться.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Twitter. По его словам, на сегодняшний день распространение смертельного вируса выглядит медленным, однако это может измениться.

"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному проникновению вируса... Были некоторые случаи дальнейшего распространения 2019-nCoV среди людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу вируса в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", – написал он.

ВОЗ предупредила о возможном резком распространении коронавируса

ВОЗ предупредила о возможном резком распространении коронавируса

Также, по словам Гебрейесуса, в Китай уже вылетели первые члены "международной экспертной миссии" ВОЗ, которые будут работать над координацией работы по противодействию и расследованию эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 10 февраля уже стали 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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