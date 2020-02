ВОЗ предупредила о возможном резком распространении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может ускориться.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в Twitter. По его словам, на сегодняшний день распространение смертельного вируса выглядит медленным, однако это может измениться.

"Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному проникновению вируса... Были некоторые случаи дальнейшего распространения 2019-nCoV среди людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу вируса в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", – написал он.

Также, по словам Гебрейесуса, в Китай уже вылетели первые члены "международной экспертной миссии" ВОЗ, которые будут работать над координацией работы по противодействию и расследованию эпидемии.

As I told media yesterday, #2019nCoV spread outside #China appears to be slow now, but could accelerate. Containment remains our objective, but all countries must use the window of opportunity created by the containment strategy to prepare for the virus’s possible arrival.