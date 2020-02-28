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/ Пульмонология

ВОЗ повысила уровень риска коронавируса до очень высокого

6.3т
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В пятницу, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

Соответствующее заявление сделал на брифинге в пятницу, 28 февраля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Продолжающееся увеличение числа случаев коронавируса и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает обеспокоенность", – объяснил он причины такого решения.

ВОЗ повысила уровень риска коронавируса до очень высокого

ВОЗ повысила уровень риска коронавируса до очень высокого

Также Гебрейесус озвучил свежие данные по распространению вируса. Количество зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.

В Китае же зафиксировали в общей сложности о 78 959 случаев заражения, в т.ч. 2791 смертей.

При этом в ВОЗ уже заявили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Что известно о распространении вируса в мире

В Азербайджане у россиянина, прибывшего из Ирана, нашли коронавирус — это первый случай инфицирования в стране.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Беларуси — по данным Минздрава страны, его нашли у гражданина Ирана.

В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения вирусом COVID-19, заболевший также прилетел из Иран.

В Нигерии в штате Лагос нашли коронавирус у гражданина Италии, прилетевшего из Милана, это первый случай заболевания в стране.

В Ницце также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом — у женщины, вернувшейся из Милана. Всего во Франции 38 подтверждённых случаев инфицирования.

Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса, ещё трое заразившихся граждан страны продолжают находиться в больницах.

Погиб британец, заразившийся коронавирусом на судне Diamond Princess, Минздрав Японии уточнил, что это первый иностранный гражданин с лайнера, который умер от вируса COVID-19.

В Гонконге на карантин отправляют домашних питомцев, у хозяев которых найден коронавирус, после расследования первого случая возможной передачи коронавируса от человека к животному.

Всего в мире, по последним данным, заражены 83,8 тыс. человек, погибли 2869, поправились 36 649.

Карта распространения коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших коронавирусом. Четверо из них заразились на лайнере Diamond Princess, еще одна девушка – в Италии.

28 февраля на пунктах пропуска через государственную границу Украины во время температурного скрининга у нескольких лиц заподозрили коронавирус.

В Черновцах у двух граждан Украины, которые длительное время пребывали в Италии, заподозрили коронавирус. Их госпитализировали, а анализы отправили в Киев на проверку. Подозрения не подтвердились.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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