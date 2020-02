В пятницу, 28 февраля, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

Соответствующее заявление сделал на брифинге в пятницу, 28 февраля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Продолжающееся увеличение числа случаев коронавируса и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает обеспокоенность", – объяснил он причины такого решения.

Также Гебрейесус озвучил свежие данные по распространению вируса. Количество зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.

В Китае же зафиксировали в общей сложности о 78 959 случаев заражения, в т.ч. 2791 смертей.

При этом в ВОЗ уже заявили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Что известно о распространении вируса в мире

В Азербайджане у россиянина, прибывшего из Ирана, нашли коронавирус — это первый случай инфицирования в стране.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Беларуси — по данным Минздрава страны, его нашли у гражданина Ирана.

В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения вирусом COVID-19, заболевший также прилетел из Иран.

В Нигерии в штате Лагос нашли коронавирус у гражданина Италии, прилетевшего из Милана, это первый случай заболевания в стране.

В Ницце также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом — у женщины, вернувшейся из Милана. Всего во Франции 38 подтверждённых случаев инфицирования.

Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса, ещё трое заразившихся граждан страны продолжают находиться в больницах.

Погиб британец, заразившийся коронавирусом на судне Diamond Princess, Минздрав Японии уточнил, что это первый иностранный гражданин с лайнера, который умер от вируса COVID-19.

В Гонконге на карантин отправляют домашних питомцев, у хозяев которых найден коронавирус, после расследования первого случая возможной передачи коронавируса от человека к животному.

Всего в мире, по последним данным, заражены 83,8 тыс. человек, погибли – 2869, поправились – 36 649.

🚨 "Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of #COVID19 to very high at a global level"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

"Since yesterday, 🇩🇰, 🇪🇪, 🇱🇹, 🇳🇱 & 🇳🇬 have all reported their first #COVID19 cases. All these cases have links to #Italy.



24 cases have been exported from 🇮🇹 to 14 countries, and 97 cases have been exported from 🇮🇷 to 11 countries"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

"In the past 24 hours, #China reported 329 #COVID19 cases – the lowest in over a month.



As of 6am GVA time this morning, 🇨🇳 has reported a total of 78,959 cases to WHO, incl. 2791 deaths.



Outside 🇨🇳, there are now 4351 cases in 49 countries & 67 deaths"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав официально подтвердил информацию о пятерых гражданах Украины, заболевших коронавирусом. Четверо из них заразились на лайнере Diamond Princess, еще одна девушка – в Италии.

28 февраля на пунктах пропуска через государственную границу Украины во время температурного скрининга у нескольких лиц заподозрили коронавирус.

В Черновцах у двух граждан Украины, которые длительное время пребывали в Италии, заподозрили коронавирус. Их госпитализировали, а анализы отправили в Киев на проверку. Подозрения не подтвердились.

