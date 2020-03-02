Пока что рано объявлять пандемию нового коронавируса в мире, поскольку 130 стран до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания.

С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 2 марта на пресс-конференции в Женеве.

Он рассказал, что количество новых случаев коронавируса в Китае снижается, однако за пределами Поднебесной выросло в 9 раз.

"За последние 24 часа почти в девять раз больше случаев заражения COVID-19 зафиксировано за пределами Китая, нежели внутри него. Основную обеспокоенность вызывают эпидемии в Республике Корея, Италии, Иране и Японии", – сообщил Гебрейесус.

"Вчера ВОЗ сообщала о 206 случаях, что является самым низким показателем с 22 января", – сказал он, добавив, что количество инфицированных в мире превышает 88,9 тысяч, 90% из них приходится на Китай.

Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.

ВОЗ: объявлять пандемию коронавируса пока рано Twitter WHO

"ВОЗ продолжит предоставлять основанные на фактических данных руководящие указания, чтобы помочь странам и отдельным лицам в принятии решений", – сказал он.

Отмечается, что не существует универсального подхода борьбы с коронавирусом, поскольку у разных странах вспышка болезни происходит по-разному.

"Ответы на эти вопросы будут различаться в зависимости от того, где вы живете, сколько вам лет и насколько вы здоровы", – отметил Гебрейесус.

2 марта также стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом в Латвии, Сенегале а также в Саудовской Аравии у пациента, прибившего из Ирана.

В Москве, где инфекцию зафиксировали 1 марта, уже двадцать четыре человека госпитализированы и 83 на карантине.

В Крыму на карантине из-за коронавируса находятся 50 человек. Все они приехали из Китая, сообщили представители оккупационной власти РФ.

Через "суд" удалось получить разрешение на принудительную госпитализацию женщины, которая сбежала из больницы с подозрением на коронавирус.

Как писал OBOZREVATEL, клиническое выздоровление от коронавируса заключается в исчезновении симптомов: кашля, простуды, лихорадки, общего недомогания, затрудненного дыхания и, в серьезных ситуациях, пневмонии.

Однако нужно помнить, что как и во всех инфекционных заболеваниях, коронавирус нередко протекает бессимптомно.

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