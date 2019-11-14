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/ Пульмонология

Во Львове у учительницы первоклашек нашли открытую форму туберкулеза

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Во Львове в школе №78 у 25-летней учительницы начальных классов диагностировали открытую форму туберкулеза.

Об этом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций городского отдела Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Анна Павлив, пишет ZAXID.NET.

Отмечается, что в августе педагог проходила медосмотр, во время которого не обнаружили никаких проблем со здоровьем. Заподозрила туберкулез семейный врач, к которому учительница обратилась с жалобами на здоровье.

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Во Львове у учительницы нашли открытую форму туберкулеза

Во Львове у учительницы нашли открытую форму туберкулеза

"Женщина заболела 24 октября. В этот же день она обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие, повышенную температуру тела. Ей сделали рентген и заподозрили туберкулез. 25 октября учительницу тщательно обследовали во фтизиатрическом диспансере, где и подтвердили открытую форму туберкулеза. Ее сразу направили в лечебное учреждение", – поделилась медик.

Как только стало известно о заболевании, работники лабораторного центра сразу сообщили об этом директора школы №78. Она в свою очередь уведомила родителей учеников. В школе провели дезинфекцию.

Где женщина могла заразиться туберкулезом, пока неизвестно. Павлив говорит, что с палочкой Коха сталкивается каждый из нас, но не все болеют туберкулезом.

"У учительницы есть маленький ребенок. Она практически не была в декретном отпуске. А кормление,вставание к нему ночью и работа, все это, конечно, давалось ей нелегко. Может, переутомление и стала основанием для болезни, потому что с людьми, больными туберкулезом, как говорит больная, не контактировала. И мужа, и ребенка обследовали сразу 25 октября. Они здоровы", – резюмировала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области у школьного учителя обнаружили открытую форму туберкулеза.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина Львов
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