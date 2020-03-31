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/ Пульмонология

Во Франции заявили о препарате от коронавируса, убивающем болезнь за 6 дней

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Во Франции заявили, что противомалярийный препарат хлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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Соответствующее исследование провел профессор Дидье Рауль, возглавляющий инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе. Его отчет был опубликован The Connexion.

Так, пациенты с COVID-19, ставшие участниками испытаний и получавшие хлорохин, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.

Во Франции заявили о препарате от коронавируса, убивающем болезнь за 6 дней

Во Франции заявили о препарате от коронавируса, убивающем болезнь за 6 дней

Рауль лечил 24 заразившихся коронавирусом пациентов из Ниццы и Авиньона хлорохином с помощью препарата "Плакенил". Им давали 600 мкг в день в течение 10 дней, тщательно контролируя состояние, поскольку препарат может вызывать серьезные побочные эффекты.

"Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, все еще оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25 процентов", – подытожил Рауль.

Однако пока что ученый не может рекомендовать препарат своим коллегам — для этого нужно провести все необходимые клинические исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.

При этом в США заявили о смертельной опасности хлорохина в случае лечения с его помощью коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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