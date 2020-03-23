Французская фармацевтическая компания предполагает, что в ближайшие дни начнет передавать правительству гидроксихлорохин, которым могут начать лечить коронавирус.

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Об этом лекарстве несколько дней назад заявлял президент США Дональд Трамп, как о том, которое может перевернуть медицину. Мол, гидроксихлорохин и азитромицин (их еще используют против малярии) способны вылечить болезнь.

Как пишет Forbes, слова Трампа основываются на неполном исследовании, которое провели во Франции. В нем сообщалось, что 70% пациентов, получавших гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин (14 человек из 20), показали отрицательный результат на коронавирус уже на 6-й день.

Правда, китайские эксперты отмечают высокую летальность у этого препарата. Во время французских исследований лечение троих человек было прервано из-за перевода в реанимацию, один пациент умер, одному перестали давать лекарство из-за тошноты, а еще один покинул госпиталь после получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

Во Франции начнут использовать гидроксихлорохин и азитромицин для лечения COVID-19

Тем не менее, американские эксперты уверены, что хоть риски и высокие, но в кризисных ситуациях эту комбинацию лекарств использовать можно. Кроме того, пятидневный курс лечения обойдется всего лишь в 12 долларов, что тоже является преимуществом препарата.

На фоне этого французская компания Sanofi высказала готовность передать французскому правительству миллионы доз гидроксихлорохина, передает France 24.

"Вероятно, завтра мы начнем давать лекарство пациентам. Вероятно, у нас будут результаты в ближайшие недели. Как только мы получим результаты, мы сможем произвести и доставить огромное количество доз", - заявил Оливье Богильо из Sanofi.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже отмечают высокую токсичность гидроксихлорохин, однако, все же включили это лекарство в список на детальное изучение как средства против COVID-19.

Также DailyMail сообщает о случае, когда супружеская пара приняла хлорохинфосфат, перепутав его с гидроксихлорохин. В результате мужчина скончался, а его жена находится в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее, чем через год.

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