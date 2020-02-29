Во Франции придумали еще один метод борьбы с коронавирусом

Во Франции, где зарегистрировали уже более 50 зараженных коронавирусом COVID-2019, порекомендовали не пожимать друг другу руки при встрече, пока заболевание распространяется в стране.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан помочь остановить распространения вируса, соблюдая элементарные правила безопасности, пишет издание Reuters.

Коронавирус во Франции rbc.ru

"Вирус бушует на нашей территории. Советую гражданам на время воздержаться от рукопожатий", – сказал министр на ежедневном брифинге о вспышке коронавируса.

Кроме того, в Министерстве обороны Франции сообщили о нескольких подтвержденных случаях инфицирования на военной базе Крей к северу от Парижа. Число зараженных коронавирусом в стране возросло с 19 до 57 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.

Из-за распространения в мире эпидемии китайского коронавируса COVID-19 Украина приняла решение о проверке граждан на границе с Россией.

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