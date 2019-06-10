Влияют на легкие и сердце: ученые рассказали, чем опасны путешествия

Исследование показало, что путешествия по городам с более высоким уровнем загрязнения могут вызывать нарушение функций сердца и легких у туристов.

Более подвержены риску люди, которые уже имеют респираторные или сердечные заболевания. Об этом сообщает издание Medscape.

"Путешественники могут столкнуться с совершенно другой средой в новом городе, в течение нескольких часов, не имея необходимых знаний и адаптации к загрязнению в этих городах", - сказал старший автор исследования Терри Гордон из Медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Ученые собрали данные о загрязнении воздуха в пунктам назначения путешественников. Для этого они использовали показатель PM 2,5 (твердые частицы размером 2,5 микрона). Это частицы сажи, пыли и капелек, которые могут проникать глубоко в легкие, а оттуда в кровоток.

Концентрации PM 2,5 в Нью-Йорке составляли чуть более 10 мкг/м3 воздуха, в Африке и Восточной Азии уровни варьировались от 60 до 80 мкг/м3, в Южной Азии они колебались в районе 100 мкг/м3.

загрязнение воздуха cambridgemask.com

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), краткосрочный стандарт качества атмосферного воздуха (24-часовой или среднесуточный) составляет 35 мкг/м​​​​​​​ 3.

Путешественники в Восточную и Южную Азию испытывали большинство респираторных симптомов, особенно раздражение горла, заложенность носа, кашель и насморк, а также изменения сердечного ритма.

Ранее MedOboz сообщал об "экологической катастрофе" в Одессе - море внезапно позеленело из-за ядовитых веществ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!