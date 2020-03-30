Владельцы домашних животных легче переносят коронавирус: наблюдение польского врача

Владельцы домашних животных, в частности, котов и собак, в большинстве случаев легче либо вовсе бессимптомно переносят коронавирус COVID-19. Такое заявление сделала польский доктор Сабина Олекс-Кондор, работающая в одной из клиник Мадрида.

Мнение эксперта основано на наблюдении за группой из 100 пациентов, инфицированных коронавирусом, передает GlosWielkopolski. Врач предположила, что из-за постоянного контакта с шерстью, слюной, а также необходимостью убирать испражнения питомцев, иммунитет их хозяев более устойчив к различным патогенам.

Благодаря домашним питомцам иммунитет их владельцев более крепкий и выносливый

"Этот вопрос требует дальнейшего изучения, но есть предположение, что здесь мы можем иметь дело с более высоким иммунитетом из-за контакта с коронавирусами, специфичными для домашних животных, и более эффективно работающей иммунной системой", – отмечает врач.

Кроме того, она отметила, что такая тенденция отмечается и среди медиков. В частности, среди тех, кто дома держит кошек, меньше всего инфицированных, тогда как все больше заражаются медики, у которых нет домашних питомцев.

Одна из теорий повышенной устойчивости любителей пушистиков к опасной болезни состоит в перекрестной реакции. "Известно, что у кошек есть форма кошачьего коронавируса, которая не поражает людей. Поэтому возможно, что люди, которые имеют тесный ежедневный контакт с кошкой-носителем, могут иметь антитела к вирусу кошачьих. И эти антитела могут также уничтожать вирус человека. Это называется перекрестной реакцией и существует в природе. Конечно, чтобы подтвердить мои предположения, потребуются углубленные исследования и статистика", – отметила врач.

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала MedOboz, что подобный предположения вполне реальны. "В книге Дж. Даймонда "Ружья, микробы и сталь" описаны множественные свидетельства, подтверждающие мнение о том, что европейцы были более устойчивы к вирусам, потому что содержали своих животных в тех же домах, в которых жили сами. Взаимный тесный контакт обеспечивал постепенную адаптацию людей к тем вирусам, которые переносят животные, и наоборот. И когда европейцы захватывали Латинскую Америку и привозили туда своих домашних питомцев, высокая смертность местного населения от новых инфекций была обусловлена тем, что они не были адаптированы к привезенным вирусам", – рассказала эксперт.

Медики отмечают, что ежедневное общение с домашними питомцами (котами, собаками, птицами, рыбами и т.д.) и уход за ними стимулирует укрепление иммунитета человека. В частности, тому способствует постоянный контакт с шерстью, перьями, слюной и микроорганизмами, населяющими организмы животных. Более того, те люди, которые живут в тандеме с пушистиками, требующими регулярного выгула, постоянно получают "порцию" необходимой для более крепкого иммунитета физической активности (еще и на свежем воздухе), что также вносит свою лепту в формировании надежных защитных сил организма.

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