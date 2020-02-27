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/ Пульмонология

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

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Вице-президент Ирана Масумех Эбтекар оказалась инфицирована смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает местное издание IRNA. После положительного результата тестов женщина была госпитализирована.

Она стала уже не первым чиновником высшего эшелона, заражённым COVID-19. Ранее инфекцию подтвердили у замминистра здравоохранения исламской республики Ираджа Харирчи, а также у члена меджлиса Махмуда Садеки.

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

АР

Всего, по последним данным, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может приобрести масштабы всемирной пандемии и ни одна из стран не застрахована от распространения опасной инфекции.

26 февраля китайский вирус проник в новые страны Европы, Пакистан и Латинскую Америку.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Иран
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