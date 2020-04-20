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/ Пульмонология

Витамин С и цинк при коронавирусе: врач из США объяснила, есть ли толк

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На фоне активного поиска лекарств от нового коронавируса, а также способов его профилактики, некоторые исследователи утверждают, что помогут не болеть COVID-19 витамин С и цинк.

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Правда, передозировка ими и самолечение могут иметь побочные эффекты, уверяет врач-госпиталист в Montefiore Medical Center, который расположен в нью-йоркском Бронксе, Валентина Голобородько. Об этом сообщает ТСН.

"С витамином С было два больших исследования. В одном высокие его дозы уменьшали смертность у больных с сепсисом, то есть с очень тяжелой инфекцией в целом. Второе исследование было год назад, что подтвердило эффективность высоких доз витамина С внутривенно при остром респираторном дистресс-синдроме. Поскольку при коронавирусе у больных наблюдается и то, и другое, есть повод думать, что он будет эффективным для лечения прежде всего тяжелых больных в реанимации", – объяснила меик.

Витамин С и цинк при коронавирусе: врач из США объяснила, есть ли толк

Голобородько отметила, что в настоящее время проводится испытание именно введения больным COVID-19 очень высоких доз витамина С. Правда, тест на выявление его содержания очень дорогой, поэтому дешевле будет приобрести биодобавку с этим витамином и принимать ее.

Врач отмечает, что нехватка витамина С наблюдается у людей, которые не потребляют фрукты и овощи ежедневно. Или же у тех, кто страдает диабетом или почечной недостаточностью.

"Для нормализации функции иммунитета таким людям можно употреблять дополнительно витамин С. Возможно, он и убережет человека от болезни, просто потому, что иммунная система будет работать нормально. Но повышенные дозы витамина С – нет таких данных, что они как-то предотвращают эту болезнь. Кроме того, избыток витамина С мы все равно будем выделять с мочой, он не будет накапливаться", – пояснила Валентина Голобородько.

Витамин С и цинк при коронавирусе: врач из США объяснила, есть ли толк

В то же время она подчеркнула, что при употреблении витамина С необходимо применять средства безопасности.

"Дозы более двух граммом в день могут вызвать побочные эффекты – боли в животе, тошноту, диарею. А еще больше – способствовать образованию почечного камня. Наша обычная доза – примерно 75 мг в день", – отметила врач.

Витамин С и цинк при коронавирусе: врач из США объяснила, есть ли толк

Кроме этого, по ее словам, в прошлом исследования показали, что эффективно замедляет репликацию вирусов, которые вызывают простуду, также цинк. В частности, примерно 10 лет назад ученые выяснили, что он может ингибировать репликацию вируса SARS, который является почти близнецом COVID-19. Опираясь на эти данные, есть надежда, что цинк как-то будет предотвращать заболеваемость коронавирусом или облегчать его симптомы.

"Недостаток цинка в организме – достаточно редкое явление, но, опираясь на эти исследования, можно пытаться употреблять небольшие его дозы. Также желательно избежать употребления цинковых спреев в нос, так как можно потерять ощущение запахов – у него есть такой побочный эффект. И дозы более 150 мг в день могут быть токсичными", – подчеркнула Голобородько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина решила закупить лекарства от коронавируса, которые имели успех в США.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Советы врачей Коронавирус
Место
США
Теги
вирус Витамины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та вы шо,в амэрыце можно без рицепта купить витаминки и бады.ТебяСноваНаи6али
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