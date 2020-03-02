Вирусные СМС о защите от коронавируса: стоит ли доверять рассылкам?

Сообщения о приближении к нашим краям нового коронавируса COVID-19 заставляют нас не только переживательно "охать" и "ахать", наблюдая за происходящим в мире, но и всерьез задуматься о защите от этого ранее неизвестного возбудителя болезни.

И на фоне всевозможных опасений сеть заполонили многочисленные сообщения, содержащие различного рода рекомендации по профилактике и диагностике коронавируса. Некоторые из них выглядят откровенно глупо, а некоторые таки имеют замашку на здравый смысл.

Стоит ли доверять всему, что нам присылают доброжелатели? Мы решили разобраться с вирусными сообщениями, которые дошли и до журналиста MedOboz.

Итак, последнее из полученных гласит (дословный перевод с украинского):

"Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек?

По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными.

К тому времени, когда у человека поднимается температура и/или кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!

Тайваньские эксперты предоставляют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро:

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд.

Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стыда и т.д., это доказывает, что в легких нет фиброза, в основном указывает на отсутствие инфекции.

В критические времена, пожалуйста, проверяйте каждое утро на чистом воздухе!

Серьезные отличные консультации японских врачей, которые лечат COVID-19. Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими.

Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут.

Почему?

Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод и в желудок.

Оказавшись там, кислоты в желудке убьют весь вирус.

Если вы не пьете достаточно воды более регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие.

Это очень опасно.

Просьба отправить и поделиться с семьей, друзьями и всеми об этом!

Позаботьтесь обо всех, и пусть мир скоро вылечится от коронавируса".

Рассылка, дошедшая и до нас

Рассылка, дошедшая и до нас

Что можно сказать по поводу содержания этого сообщения? Во-первых, первая его часть утрирована. "Слишком поздно" может быть, если вы будете игнорировать симптомы болезни, оттягивая до последнего и пытаясь лечиться самостоятельно. Врачи не зря говорят, что за медпомощью нужно обращаться сразу, а не ждать "у моря погоды", и тем более с первыми признаками инфекции прекращать любую активность (походы по магазинам, на работу, на учебу и т.д.) – так и организму легче, и другие люди получать больше шансов не заразиться от вас. А что касается "фиброза легких", то сам по себе он не может протекать бессимптомно (тем более достичь 50%) – ведь это поражение легочной ткани, которое, как ни крути, а отразится на вашем состоянии (сначала – одышка (легкая, потом сильнее и сильнее), кашель, слабость, позже – синюшность кожных покровов и т.д.).

В общем, не бывает так, что симптомы фиброза "заговорят" только когда половина легких поражена. То есть, шансы есть всегда, главное вовремя получить помощь.

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Далее – самодиагностика, якобы по рекомендации тайванских экспертов. При чем тут "заложенность и стыд" не понятно (возможно, эти "результаты" экспресс-теста появились в процессе неправильного перевода с других языков (ведь достоверно не понятно, откуда родом это вирусное сообщение), но в остальном, если вам хочется так проверять себя каждое утро, пожалуйста. Но и уповать на такой метод не стоит: даже если вы нормально "прошли тест", но у вас есть другие признаки ОРВИ (высокая температура, насморк, ломота в теле, слабость, тот же кашель (кстати, задержка дыхания иногда помогает прекратить приступ кашля, а не проявить его), не тешьте себя, а идите к своему врачу, который реальнее заокеанских медиков.

Третье: вода. Да, воду нужно пить в достаточном количестве постоянно. Потому пейте необходимое количество, мотивируя себя чем угодно, хоть даже тем, она "смывает вирусы в желудок" или что коронавирус в ней может "захлебнуться и утонуть". От нормального уровня гидратации зависит работа всех систем организма, в том числе и иммунной. Но и заливать себя водой через край тоже не надо – ни к чему хорошему это не приведет.

Но при этом не забывайте еще для защиты от вируса часто мыть руки, полноценно питаться, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ.

А вот слизистые оболочки действительно нужно увлажнять (помогут в этом, опять же, вода, солевые растворы для орошения и промывания, проветривание помещения и т.д.). Поскольку пересушенная слизистая более вероятно "пропустит" попавший на нее вирус, поскольку не сможет дать достойный иммунный ответ.

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Ранее приходило и такое предупреждение:

"В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9 ... В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Как только получите это сообщение, немедленно отправьте людям, о которых переживаете, еще лучше пришлите в групповые чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста, присылайте. И уменьшите потребление бананов! Сразу присылайте, не надо отвечать, помогите другим людям тоже позаботиться о себе".

Рассылка, дошедшая и до нас

Содержание этого "предупреждения" пережевывалось уже не раз, тем не менее все еще неоднократно приходится слышать от своих же знакомых об "опасности" бананов (сюда же еще и помело приплели, якобы потому, что из Китая импорт). Потому придется снова повториться: ну не может коронавирус "засесть" в бананах – не их это среда обитания и даже на кожуре банана (или другого плода) вирус не сможет существовать, даже если и попадет на нее. Тем более, что в этом сообщении вовсе идет речь не о коронавирусе (сейчас официально называется COVID-19, а к моменту разгуляя этого сообщения имел "рабочее" название 2019-nCOV), а, вероятно, о гриппе (H7N9 его правильное "имя"). Так что не бойтесь есть бананы, нет там вируса. Вообще нет.

Также приходилось неоднократно видеть советы по применению различных препаратов, "которые 100% спасут вас от заражения" (на минуточку, даже вакцины против различных вирусов такой гарантии не дают (от коронавируса их вообще нет еще), что уж надеяться на "волшебные пилюли"), принимать витамины и всевозможные БАДы, которые помогут сформироваться мощнейшему иммунитету (если серьезно, то бесконтрольный прием даже витаминов может привести к тотальным нарушениям в организме и естественно к нарушению работы того самого иммунитета) и множество других "полезных" рекомендаций.

Так что делаем вывод – не стоит, отключив мозг, прислушиваться ко всему, что вам советуют в интернете или в рассылках. Проверяйте полученную информацию на проверенных медицинских источниках, консультируйтесь с врачом и, что не менее важно, не поддавайтесь панике.

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