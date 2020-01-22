"Вероятность есть!" В Италии забили тревогу из-за смертельного коронавируса из Китая

Власти Италии начали в аэропортах Рима дополнительные проверки на предмет возможных заболеваний, вызванных опасным смертельным коронавирусом 2019-nCoV из Китая.

Об этом сообщает итальянское издание Wantedinrome. В частности проверяется вероятность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус.

Есть три прямых рейса в Ухань из римского аэропорта, а также несколько непрямых рейсов. Поездки по этим маршрутам, как ожидается, увеличатся в преддверии китайского Нового года. Итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.

В Италии усилили меры безопасности в аэропортах из-за смертельного коронавируса из Китая РИА

В Министерстве здравоохранения страны добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Представитель министерства здравоохранения объяснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить к римскому Национальному институту инфекционных заболеваний.

Напомним, что новый коронавирус был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, также он известен как коронавирус Уханя (город в китайской провинции Хубэй).

Этот коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, затем появляется кашель, головокружение. В Китае зафиксировали около 300 случаев заражения, как минимум 6 человек умерли, состояние еще 25 пациентов оценивается как тяжелое.

Главная опасность состоит в том, что вирус малоизучен. Медицинских препаратов и специфического лечения против него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины официально уведомил Пограничную службу о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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