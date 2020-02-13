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/ Пульмонология

"Маркетинговый ход": "слуга народа" отличилась заявлением о коронавирусе. Видео

1.5т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход для продажи защитных масок.

Своим мнением она поделилась в эфире ток-шоу "5х5" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу во второй категории", – заявила парламентарий.

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Василевская-Смаглюк отличилась заявлением о коронавирусе

Василевская-Смаглюк отличилась заявлением о коронавирусе

При этом сама нардеп призналась, что уже запаслась десятком специальных респираторов: "Купила 10 штук по 150 гривень".

Василевская-Смаглюк также рассказала, что ознакомилась с интервью министра охраны здоровья Украины Зоряны Скалецкой. Та утверждала, что всем украинским больницам необходимо самостоятельно припасти нужные средства защиты на случай появления коронавируса в стране.

"На заседании Кабмина ни о какой угрозе коронавируса речь не шла. Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет", – подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL,12 февраля количество зараженных резко увеличилось на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

При этом от пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, за сутки умерли 242 пациента (общее количество за все время – 1368).

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Василевская-Смаглюк голова. и что бы продать масок много придумали погибших ?
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