В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 28 февраля, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он.

В ВОЗ заявили о разработке 20 вакцин от коронавируса Twitter WHO

По словам Гебрейесуса, первые результаты ожидаются "через несколько недель".

Напомним, сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.

"At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics.



More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. В качестве основы использовали пекарские дрожжи. Несмотря на большие надежды, которые медики возлагают на препарат, ему предстоят длительные испытания и проверки, поэтому сроки выпуска пока не обсуждаются.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.

В Японии пошли по другому пути, решив протестировать против коронавируса препараты, которыми лечат ВИЧ. Сроки испытаний и получения первых результатов пока не озвучили.

Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.

Гонконгские врачи модифицировали вакцину против гриппа частью поверхностного антигена коронавируса. Прежде чем она будет пригодна для использования, потребуются месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях.

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