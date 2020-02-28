В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.
Об этом в пятницу, 28 февраля, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он.
В ВОЗ заявили о разработке 20 вакцин от коронавируса
Twitter WHO
По словам Гебрейесуса, первые результаты ожидаются "через несколько недель".
Напомним, сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.
"At the same time, work is also progressing on vaccines and therapeutics.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020
More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. В качестве основы использовали пекарские дрожжи. Несмотря на большие надежды, которые медики возлагают на препарат, ему предстоят длительные испытания и проверки, поэтому сроки выпуска пока не обсуждаются.
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.
В Японии пошли по другому пути, решив протестировать против коронавируса препараты, которыми лечат ВИЧ. Сроки испытаний и получения первых результатов пока не озвучили.
Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.
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