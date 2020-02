В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 28 февраля, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он.

По словам Гебрейесуса, первые результаты ожидаются "через несколько недель".

Напомним, сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19.

