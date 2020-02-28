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/ Пульмонология

В ВОЗ заявили о разработке 20 вакцин от коронавируса

2.2т
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В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 28 февраля, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", — сказал он.

В ВОЗ заявили о разработке 20 вакцин от коронавируса

В ВОЗ заявили о разработке 20 вакцин от коронавируса

Twitter WHO

По словам Гебрейесуса, первые результаты ожидаются "через несколько недель".

Напомним, сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. В качестве основы использовали пекарские дрожжи. Несмотря на большие надежды, которые медики возлагают на препарат, ему предстоят длительные испытания и проверки, поэтому сроки выпуска пока не обсуждаются.

  • Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.

  • В Японии пошли по другому пути, решив протестировать против коронавируса препараты, которыми лечат ВИЧ. Сроки испытаний и получения первых результатов пока не озвучили.

  • Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.

  • Гонконгские врачи модифицировали вакцину против гриппа частью поверхностного антигена коронавируса. Прежде чем она будет пригодна для использования, потребуются месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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