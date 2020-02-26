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/ Пульмонология

Вакцину против коронавируса впервые начали тестировать на людях

1.6т
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В США заявили, что начали выборочное тестирование противовирусного препарата на зараженных смертельным коронавирусом COVID-19.

Исследование начались в Медицинском центре университета Небраски, передает Национальный институт здоровья США. Отмечается, что это первое клиническое исследование в стране, чтобы проверить безопасность вакцины.

"Медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают госпитализированные взрослые пациенты с диагнозом коронавирусной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

Коронавирус COVID-19

Коронавирус COVID-19

Известно, что первым вакцину испытают на американце, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess, что стоял в японском порту Йокогама. При этом мужчина сам вызвался быть добровольцем в испытании нового препарата.

"Нам срочно необходимо безопасное и эффективное лечение COVID-19. Несмотря на то, что Remdesivir предназначался некоторым пациентам с COVID-19, у нас нет надежных данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты", – пояснил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.

Добавим, что Remdesivir – это антивирусный препарат широкого спектра действия. Ранее он был протестирован на людях с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США создали вакцину против смертельного коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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