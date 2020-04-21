Вакцину от коронавируса испытали на обезьянах: результат превзошел ожидания

Медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Результаты эксперимента ученые обнародовали на портале bioRxi. Вакцина заставила организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать различные штаммы COVID-19 (минимум 10).

"Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID- 19", – рассказали исследователи.

Вакцину от коронавируса испытали на обезьянах delo.ua

Отмечается, что вакцину PiCoVacc создали из жидкости из легких пациентов, страдающих от коронавируса в Китае, Италии, Испании и Великобритании.

Самый стабильный из вирусов специалисты отобрали как "шаблон" для создания вакцины. Отработав технологию с массового производства и ослабление вирусных частиц в культурах клеток почек обезьян, биологи сделали пробную партию вакцины и проверили ее.

После успешного испытания на грызунах, вакцину ввели макакам. Ученые сначала добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, и только потом попытались заразить их коронавируса нового типа. Как показали эти исследования, трехразовое введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее двойное количество полностью защищала макак от инфекции.

Опасных побочных эффектов вопреки сомнениям врачей замечено не было. По словам создателей вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские ученые заявили, что к сентябрю этого года они будут иметь по меньшей мере миллион доз вакцины от коронавируса.

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