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/ Пульмонология

Карина Бондаренко

Вакцина против коронавируса дала первый результат

19.5т
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Группа британских ученых утверждает, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

Исследователи надеются, что вакцина будет готова к испытаниям на людях к июлю 2020 года, пишет издание Daily Mail. Если они будут успешными, средство будет доступно для пациентов через год.

При этом в США начнут испытания вакцины против коронавируса на людях уже через несколько дней. Она была пропущена на стадии тестирования на животных. По информации издания, сначала вакцину будут тестировать на здоровых добровольцах, а затем на пациентах, если это будет считаться безопасным.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса

www.aa.com.tr

Ранее в Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. В качестве основы использовали пекарские дрожжи. Несмотря на большие надежды, которые медики возлагают на препарат, ему предстоят длительные испытания и проверки, поэтому сроки выпуска пока не обсуждаются.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.

В Японии пошли по другому пути, решив протестировать против коронавируса препараты, которыми лечат ВИЧ. Сроки испытаний и получения первых результатов пока не озвучили.

Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.

Гонконгские врачи модифицировали вакцину против гриппа частью поверхностного антигена коронавируса. Прежде чем она будет пригодна для использования, потребуются месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская биотехнологическая компания Moderna заявила о создании вакцины mRNA-1273 от коронавируса COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ученые многих стран сделали самую простую работу, а именно создали много вариантов вакцины. Самое сложное остается за нами - дожить до массового производства этих вакцин!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Британские учёные такие британские
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