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/ Пульмонология

В США сказали, когда вакцина против коронавируса будет готова

1.3т
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США могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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Такое заявление сделал на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Стенограмму опубликовали на сайте администрации президента Дональда Трампа.

Он отметил, что различные вакцины уже находятся в первой фазе тестирования.

В США сказали, когда вакцина против коронавируса будет готова

В США сказали, когда вакцина против коронавируса будет готова

По словам Фаучи, проверку безопасности вакцины обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не навредит пациентам.

"Это займет три месяца, то есть до середины лета, и легко может занять больше", – сказал Фаучи.

Фаучи сказал, когда будет готова вакцина от коронавируса

Фаучи сказал, когда будет готова вакцина от коронавируса

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа британских ученых заявила, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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