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/ Пульмонология

Вакцина от коронавируса разрабатывается с "невероятной скоростью" – ВОЗ

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, передает CNBC. Он уточнил, что к процессу присоединились более 70 стран, чтобы ускорить исследования эффективного лечения. Кроме того, разработкой вакцины занимаются около 20 учреждений и компаний.

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"Вирусный геном был составлен на карте в начале января и распространился во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследования вакцины", – заявил Тедрос.

"С невероятной скоростью": в ВОЗ заявили о прогрессе с разработкой вакцины от коронавируса

По его словам, ВОЗ вскоре объявит об инициативе по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин. Он уточнил, что в организации хотят, чтобы вакцину имели возможность получить все страны.

В свою очередь, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан отметил, что в ходе одного из испытаний будет изучена профилактика среди медицинских работников, чтобы выяснить, не приуменьшены ли данные о том, что применение более низких доз таких препаратов, как гидроксихлорохин, снизит их риск заражения при лечении пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против коронавируса COVID-19. Их разработали специалисты Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical.

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Коронавирус
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