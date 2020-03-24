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/ Пульмонология

Вакцина от коронавируса появится через полтора года – Комаровский

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Врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что примерно через полтора года мировые ученые смогут изобрести действенную вакцину против коронавируса.

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Однако остается под сомнительным вопросом, сможет ли Украина найти деньги, чтобы ее купить. Об этом он заявил в интервью "Гордону".

"Реально полтора года, если вирус не будет мутировать настолько активно, чтобы вакцине удалось найти в нем стабильный фрагмент, который не будет активно меняться, чтобы к вирусу возникли антитела. Хотя сейчас все орут, покупают средства массовой информации, распускают слухи, мол, мы что-то изобрели..." – говорит доктор.

Комаровский считает, что вакцину от коронавируса изобретут через полтора года

Комаровский считает, что вакцину от коронавируса изобретут через полтора года

По его словам, когда ученые пытаются всему миру рассказать, насколько успешно проходят их исследования, это свидетельствует лишь о том, что таким образом они с большей вероятностью смогут получить грант и деньги на продолжение опытов.

"Но я все-таки не думаю, что раньше, чем через полтора года, мы получим эффективную вакцину. Цикл клинических испытаний не может происходить быстрее", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская фармацевтическая компания предполагает, что в ближайшие дни начнет передавать правительству гидроксихлорохин, которым могут начать лечить коронавирус.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
вирус
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