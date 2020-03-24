Вакцина от коронавируса появится через полтора года – Комаровский

Врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что примерно через полтора года мировые ученые смогут изобрести действенную вакцину против коронавируса.

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Однако остается под сомнительным вопросом, сможет ли Украина найти деньги, чтобы ее купить. Об этом он заявил в интервью "Гордону".

"Реально полтора года, если вирус не будет мутировать настолько активно, чтобы вакцине удалось найти в нем стабильный фрагмент, который не будет активно меняться, чтобы к вирусу возникли антитела. Хотя сейчас все орут, покупают средства массовой информации, распускают слухи, мол, мы что-то изобрели..." – говорит доктор.

Комаровский считает, что вакцину от коронавируса изобретут через полтора года

По его словам, когда ученые пытаются всему миру рассказать, насколько успешно проходят их исследования, это свидетельствует лишь о том, что таким образом они с большей вероятностью смогут получить грант и деньги на продолжение опытов.

"Но я все-таки не думаю, что раньше, чем через полтора года, мы получим эффективную вакцину. Цикл клинических испытаний не может происходить быстрее", – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская фармацевтическая компания предполагает, что в ближайшие дни начнет передавать правительству гидроксихлорохин, которым могут начать лечить коронавирус.

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