Вакцина от коронавируса может быть опасна: профессор предупредил об угрозе быстро созданного лекарства

Вакцина от коронавируса COVID-19, созданная слишком быстро и без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание.

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Как рассказал в интервью "Известиям" профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд, чтобы произвести вакцину, нужен иммуногенный белок из самого вируса.

"Идея простая: вы вводите его в организм человека и таким образом создаете реакцию иммунной системы против этого белка, а значит, и против самого вируса. И организм начинает производить антитела, которые позволяют его защитить", – объяснил он.

Иллюстрация pixabay.com

Шенфельд предлагает использовать иммуногенные пептиды, которые уникальны для коронавируса, иммуногенны и не вызовут аутоиммунного заболевания (когда собственный иммунитет человека начинает атаковать организм изнутри).

"Дело в том, что большинство вирусов живут в нашем организме, и поэтому они содержат также и человеческие белки. Опасность состоит в том, что вакцина, созданная слишком быстро, без достаточно тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, особенно у людей, которые склонны к этому из-за генетической предрасположенности", – подчеркнул профессор.

Идея Шенфельда заключается в том, чтобы создать диагностический набор, который будет основан на иммуногенном пептиде и поможет проанализировать и оценить самую лучшую и безопасную вакцину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле заявили, что возможно через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины от коронавируса.

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