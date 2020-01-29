Вакцин нет: Минздрав опубликовал украинцам рекомендации по смертельному коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Украины дали инструкции и разъяснении относительно возможных случаев обнаружения коронавируса.

В Минздраве отметили, что распространение штамма 2019-nCoV остается на высоком уровне.

Чиновники предупредили, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса не существует. Поэтому гражданам Украины следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

Коронавирус в Китае

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что перед поездкой в Китай нужно знать:

план поездки, чтобы учитывать риски, связанные с распространением 2019-nCoV. Также нужно уточнить эпидемическую ситуацию в регионе посещения;

принимать только термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка, проживающая в Китае, рассказала, как местное население борется с коронавирусом.

Также другая украинка сообщила, как во Вьетнаме спасаются от коронавируса.

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