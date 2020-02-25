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/ Пульмонология

В "Жулянах" не проверили пассажиров из Италии: пограничники успокоили украинцев

1.4т
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В аэропорту "Жуляны" в Киеве заявили, что температурный скрининг граждан, которые прибыли из Италии, не проводился, однако в Государственной пограничной службе опровергли эти слова.

Так, после резонанса вокруг жалоб пассажиров, которых не проверили по прилету, руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко призналась, что предусмотренные меры не смогли осуществить, пишет LIGA.net.

Она рассказала, что сканеров, которые выявляют симптомы болезни, в аэропорту нет. Другим образом, по словам представителя "Жулян", температура прибывающих из Италии людей также не измерялась, хотя ночью 25 февраля прибыл рейс из Рима.

В "Жулянах" не проверили пассажиров из Италии

В "Жулянах" не проверили пассажиров из Италии

Пограничники же озвучили противоположную информацию, заверив, что скрининг пассажиров провели.

"Эта информация не соответствует действительности. Могу гарантировать, что рейс, который прибыл ночью в аэропорт "Жуляны" из Рима, представителями санитарно-карантинного подразделения был проведен температурный скрининг всех пассажиров. Это 150 человек", – сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, скрининг проводился на борту самолета при помощи электронных термометров. Такие действия, по данным Демченко, будут осуществляться и в дальнейшем.

Санитарно-карантинное подразделение аэропорта Киева подчиняется Министерству здравоохранения, однако там информацию пока не комментировали.

Позднее в "Жулянах" заверили, что врачи проверяют пассажиров. Также показали фото обследования.

В "Жулянах" не проверили пассажиров из Италии: пограничники успокоили украинцев
В "Жулянах" не проверили пассажиров из Италии: пограничники успокоили украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шестеро жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы около 290 человек.

Пассажирка рейса из Рима в Киев пожаловалась, что в "Борисполе" ее никто не проверял на признаки вируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Гениально. Пограничники успокоили украинцев, сказав что в аэропорту просто нет необходимого оборудования
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