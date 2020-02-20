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/ Пульмонология

В защитных костюмах, автобусы обклеивают скотчем: как украинцев ждут из Уханя. Фоторепортаж

11.1т
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Из-за своеобразного ЧП в небе над Харьковом со спецбортом SkyUp, которым эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского города Ухань украинцев и граждан других стран, в местный аэропорт срочно отправили экипажи спасателей и медиков.

Самолет не может приземлиться из-за тумана, поэтому организаторы решили подготовиться встретить пассажиров на Харьковщине, а не в "Борисполе", как предполагалось. Соответствующими снимками поделилась на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По ее словам, на выезде к взлетной полосе у аэропорта собрались три скорые – все врачи находятся в защитных костюмах.

Украинцев ждут из Уханя

Украинцев ждут из Уханя

"Только что прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят, на всякий случай здесь", – написала журналистка.

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

При этом она добавила, что спасатели оклеивают скотчем и клеенкой лобовое стекло автобусов, которыми, возможно, прибывших из Уханя украинцев перевезут в медучреждения.

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

"Спасатель, скотч и клеенка. Защитную зону мастерит аэропорт Харьков. Автобус спасательно-оперативный", – коротко описала ситуацию Доцяк.

Как сообщает с места событий корреспондент OBOZREVATEL, о прибытии спецборта с эвакуированными людьми все же говорит информационное табло в киевском аэропорту "Борисполь". Однако из-за тумана самолет начал кружить над Харьковом, сделав минимум четыре круга. Кроме этого, время прибытия борта постоянно меняется.

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Подготовка к встрече эвакуированных из Уханя украинцев

Facebook/Tetyana Dotsyak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили, что борт прилетит в аэропорт "Борисполь", но данные на портале flightradar24.com показывают, что самолет, скорее всего, приземлится в Харькове.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Теги
самолет эвакуация вирус
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