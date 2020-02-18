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/ Пульмонология

В Японии задумали лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ

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Япония решила опробовать лекарства от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) на пациентах, зараженных новым типом коронавируса COVID-2019.

Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, передает FoxNews. Количество инфицированных в стране уже увеличилось до 519 человек.

В Японии задумали лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ

В Японии задумали лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ

foxnews.com

"Сейчас мы готовимся начать клинические испытания с использованием лекарств против ВИЧ на новом коронавируса", – сказал Суга.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы новый препарат был одобрен.

Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Китае начал идти на спад. На протяжении минувших суток, 17 февраля, наметилась положительная динамика в количестве заболевших и случаев с летальным исходом.

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Тема
Коронавирус
Место
Япония
Тег
ВИЧ
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