Япония решила опробовать лекарства от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) на пациентах, зараженных новым типом коронавируса COVID-2019.
Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, передает FoxNews. Количество инфицированных в стране уже увеличилось до 519 человек.
В Японии задумали лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ
foxnews.com
"Сейчас мы готовимся начать клинические испытания с использованием лекарств против ВИЧ на новом коронавируса", – сказал Суга.
По его словам, пока неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы новый препарат был одобрен.
Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Китае начал идти на спад. На протяжении минувших суток, 17 февраля, наметилась положительная динамика в количестве заболевших и случаев с летальным исходом.
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