В ВОЗ раскрыли неожиданную правду о коронавирусе

В четырех из пяти случаев заражения новый коронавирус из Китая Covid-19 переносится легко и не приводит к летальному исходу.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает The Guardian. Теперь специалисты имеют более четкую картину произошедшей вспышки.

"Похоже, Covid-19 не такой смертоносный, как другие коронавирусы, включая SARS и Мерс", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Отмечается, что более 80% пациентов легко переносят заболевание и выздоравливают, 14% имеют тяжелые симптомы, в частности пневмонию и одышку.

"5% находятся в критическом состоянии, при этом в них наблюдают дыхательную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность. Еще 2% случаев являются летальными", – уточнил Гебреисус.

Он подчеркнул, что больше всего коронавирусу подвержены люди старшего возраста. Среди детей процент заразившихся мал.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72528 (+1893, положительная динамика).

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