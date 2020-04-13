Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

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Об этом сказал специальный представитель Генерального директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news. Он пояснил, что до того времени, заболевание будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", – сказал он.

Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", – сказал представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".