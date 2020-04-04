В ВОЗ назвали новую группу риска для коронавируса: под угрозой молодые и здоровые

Коронавирус COVID-19 представляет опасность для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни.

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Об этом предупредила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

"В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни. Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый", – пояснила она.

Эпидемия COVID-19

Харрис отметила, что у молодых людей, которые подцепили COVID-19, болезнь тяжело протекает и имеет серьезные симптомы.

"Первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", – рассказала спикер ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ разбили главные мифы о коронавирусе COVID-19.

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