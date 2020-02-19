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/ Пульмонология

Боятся украинцев из Уханя: на Львовщине жители перекрыли въезд в госпиталь. Фото и видео

3.6т
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В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Zaxid.net (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Паника среди населения началась утром, когда из госпиталя внезапно начали вывозить пациентов.

При этом гендиректор медучреждения Максим Прикупенко заверил, что это были учения. "Было принято решение провести у нас симуляционные учения по вероятному переводу пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения", – сказал он.

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На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

Zaxid.net

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

Zaxid.net

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

Zaxid.net

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

На Львовщине паника в госпитале из-за эвакуации украинцев из Уханя

Zaxid.net

Прикупенко не подтвердил, что люди, которые прибудут завтра из Уханя в Украину, будут размещены в госпитале Винников. Наоборот, он заявил, что, по его информации, их повезут в другое место.

"У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готов принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов", – поделися он.

Однако Прикупенко признался, что часть пациентов госпиталя выписаны, остальные переведены в другие больницы области и города.

К 14:00 местные жители начали приносить к госпиталю шины. Журналистка Наталья Волосацкая опубликовала в Facebook видео, на котором люди, которые заблокировали въезд в госпиталь, отказываются кого-либо впускать или выпускать.

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Zaxid.net

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Zaxid.net

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Жители Винников перекрыли въезд в госпиталь из-за коронавируса

Zaxid.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

  • Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

  • Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Можливо, ключове запитання про пасажирів "А як голосували ці українці з Уханя? За Зеленського?!!". У 1990р. в поїзді Київ-Львів провідниця не хотіла нам видавати постільну білизну тому що ми, в Києві, проголосували за Масола. Кілька фраз пояснення, звісно що людською мовою, виправили ситуацію: жіночка зрозуміла, що студенти жодним чином не могли взяти участь у клятому голосуванні Верховної Ради.:) Галичан можна любити, як ми, ненавидіти, як вата, не розуміти, як "какаяразніца", - проте, вони нікого не залишають байдужим.:)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот эту шкурную хуторскую философию - "моя хата скраю…" - а вовсе не украинцев, как таковых, и высмеивали в советские времена в многочисленных статьях, книгах, фильмах и спектаклях. И правильно делали, чёрт возми. Нельзя так.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Хотели же снова сбить самолёт над Донбассом, и русских бы снова обвинили и заразу бы ликвидировали. .
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3
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