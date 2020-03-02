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/ Пульмонология

В Украину запретили ввозить животных из Китая из-за коронавируса

1.1т
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В Гонконге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у животного.

Как сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных, инфекцию нашли у собаки.

Животное, вероятно, подхватило коронавирус от своего хозяина, с которым проживало в одном доме. Сейчас собака находится под наблюдением врачей.

В связи с этим "с целью минимизации рисков" принято решение временно запретить ввоз в Украину из Китая домашних и диких животных.

Коронавирус впервые обнаружили у животного

Коронавирус впервые обнаружили у животного

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом уже заразились более 90 тысяч человек. Из них более 3060 летальных исходов.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая подчеркнула, что нужно обязательно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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