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/ Пульмонология

В Украине запрещено: физиолог рассказал об эффективном методе лечения коронавируса

2.1т
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Лечение COVID-19 путем использования плазмы выздоровевших является перспективным и используется во многих странах, однако в Украине этот метод запрещен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко. По его словам, этот способ лечения является эффективным и бесплатным. Речь идет об использовании крови людей, которые уже выздоровели от коронавируса.

"Это так называемый метод пассивной иммунизации – если от человека, который уже сформировал иммунитет, мы передаем его часть человеку, который сейчас находится в тяжелом состоянии, то это может значительно помочь. Этот метод спасал жизни при различных вирусных инфекциях, начиная еще с "испанского гриппа" 1918-1920 годов", – рассказал Досенко.

В Украине запрещено: физиолог рассказал об эффективном методе лечения коронавируса

Эксперт отметил, что врачи выдвинули свою гипотезу, что иммуноглобулины не играют решающую роль в преодолении инфекции. Ведь умирает человек не от инфекции, а от синдрома, который возникает в организме и который уничтожает собственные легкие, – острый респираторный дистресс-синдром (ARDS).

Досенко подчеркнул, что в случае COVID-19 многие страны вернулись к этому методу. Ранее он не получил распространения, по его словам, потому что на нем трудно заработать. Также, доктор добавил, что на сегодняшний день в Украине этот метод запрещен.

"Наши врачи если и знают о нем, то не имеют разрешения на применение этого метода экспериментальной терапии вирусных инфекций. FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США) уже дало разрешение, в Канаде это также активно пошло. А в Украине пока нет, несмотря на то, что мы выступили с этой инициативой от Украинской высшей медицинской школы. Связались с Центром общественного здоровья и МОЗ, нашли понимание, вместе подготовили все необходимые документы, и вот это тянется вторую неделю. До сих пор приказа нет и украинские врачи пока не имеют возможности применять этот метод", – рассказал Досенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор больницы в Ухани Чжан Диню заявил, что плазма крови выздоровевших от нового коронавируса пациентов поможет спасти тех, кто тяжело переносит заболевание в настоящий момент.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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