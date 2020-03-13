В Украине от коронавируса умер первый пациент

В Украине умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Жертвой стала 71-летняя женщина, которая была госпитализирована 12 марта.

В Минздраве уточнили, что жительницу Житомирской области госпитализировали с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

В ведомстве отметили, что сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Женщина, как известно, находилась в группе риска.

"Согласно мировой статистике, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%, для 50-59-летних - 1,3%, для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", - отмечается в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально зафиксированы три случая коронавирусной инфекции.

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