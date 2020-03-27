Коронавирус подорвал Украину: количество тяжелобольных увеличилось в 11 раз

Количество тяжких острых респираторных инфекций (ТОРИ) в Украине в марте выросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

Как пишет ВВС, за неделю 16-22 марта количество случаев ТОРИ составило 254 против 23 в прошлом году. Это 30% от числа всех госпитализированных по всем причинам в стране.

BBC

ТОРИ – это острое респираторное заболевание с кашлем и высокой температурой, которое длится более десяти дней и требует госпитализации пациента.

Официально невозможно утверждать, связан ли резкий рост ТОРИ с недиагностированной вспышкой коронавируса.

"Для этого нужно массовое тестирование больных. А Украина имеет одни из самых низких в мире показатели по тестированию населения", - говорится в публикации.

По состоянию на 24 марта на коронавирус протестовали только тысячу украинцев. Для сравнения в Южной Корее в то же время протестовали 290 тыс. человек, в Великобритании – более 40 тыс., в Беларуси – 16 тыс.

Нужно массовое тестирование больных

Только 23 марта в Украину самолетом из Китая доставили специальное оборудование для проведения тестирования по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Но его хватит только на 50 тыс. тестов.

Поэтому официально по состоянию на 26 марта в Украине заболели коронавирусом только 196 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие возможности в Украине делать больше тестов и поможет ли это уже сейчас остановить распространение китайского вируса.

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