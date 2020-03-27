Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Украине в 11 раз увеличилось количество тяжелых больных на фоне COVID-19

9.3т
Читать материал на украинском

Количество тяжких острых респираторных инфекций (ТОРИ) в Украине в марте выросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

Как пишет ВВС, за неделю 16-22 марта количество случаев ТОРИ составило 254 против 23 в прошлом году. Это 30% от числа всех госпитализированных по всем причинам в стране.

Коронавирус подорвал Украину: количество тяжелобольных увеличилось в 11 раз

BBC

ТОРИ – это острое респираторное заболевание с кашлем и высокой температурой, которое длится более десяти дней и требует госпитализации пациента.

Официально невозможно утверждать, связан ли резкий рост ТОРИ с недиагностированной вспышкой коронавируса.

"Для этого нужно массовое тестирование больных. А Украина имеет одни из самых низких в мире показатели по тестированию населения", - говорится в публикации.

По состоянию на 24 марта на коронавирус протестовали только тысячу украинцев. Для сравнения в Южной Корее в то же время протестовали 290 тыс. человек, в Великобритании – более 40 тыс., в Беларуси – 16 тыс.

Нужно массовое тестирование больных

Нужно массовое тестирование больных

Только 23 марта в Украину самолетом из Китая доставили специальное оборудование для проведения тестирования по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Но его хватит только на 50 тыс. тестов.

Поэтому официально по состоянию на 26 марта в Украине заболели коронавирусом только 196 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие возможности в Украине делать больше тестов и поможет ли это уже сейчас остановить распространение китайского вируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус грипп и ОРВИ
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
2
Смешно
2
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Умножает эту цифру,как минимум,на 20.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
У начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус Ковид-19...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мова и майдан работают... очень эффективно работают...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости