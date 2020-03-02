В Украине уже четыре подозрения на коронавирус

В Украине обследуют четверых человек на наличие смертельного коронавируса COVID-19 из Китая. Пробы были взяты у троих людей из Киева и одного человека из Черновицкой области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга. В Киеве под наблюдение попали иностранцы. В Черновцах – это человек, который вернулся из Италии (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

"По состоянию на 2 марта в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Мы не скрываем данные, мы говорим только правду. Вчера завершили тестирование трех образцов из Ивано-Франковской области, из Кропивницкого и Киева. Все три исследования показали негативные результаты", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что на данный момент в Украине провели восемь тестов на коронавирус, все они были негативными.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Крыму на инфицирование коронавирусом проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.

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