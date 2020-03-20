В Украине уже 40: в одной из областей резко возросло количество больных COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 20 марта подтверждено уже 40 случаев заражения людей коронавирусом.
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В частности, 10 новых случаев было зафиксировано в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Отмечается, что в стране от китайского вируса умерли три человека. А пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.
В Украине резко выросло количество больных COVID-19
Так, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (+1) области и г. Киев (2).
Кроме этого, исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
Черновицкая область – + 15 случаев;
Днепропетровская область – 2 случая;
Житомирская область – 1 случай;
Харьковская область – +1 случай;
Львовская область – +1 случай;
Киевская область – +1 случай;
г. Киев – 1 случай.
В Минздраве отмечают, что в целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов.
"Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во Львовской и Харьковской областях 21 марта может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
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