В Украине уже 40: в одной из областей резко возросло количество больных COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 20 марта подтверждено уже 40 случаев заражения людей коронавирусом.

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В частности, 10 новых случаев было зафиксировано в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что в стране от китайского вируса умерли три человека. А пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.

В Украине резко выросло количество больных COVID-19

Так, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (+1) области и г. Киев (2).

Кроме этого, исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:

Черновицкая область – + 15 случаев;

Днепропетровская область – 2 случая;

Житомирская область – 1 случай;

Харьковская область – +1 случай;

Львовская область – +1 случай;

Киевская область – +1 случай;

г. Киев – 1 случай.

В Минздраве отмечают, что в целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов.

"Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во Львовской и Харьковской областях 21 марта может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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