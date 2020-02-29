В Украине у двоих заподозрили коронавирус: Минздрав успокоил ответом

28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили два сообщения о подозрении на коронавирус COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии, и имели проявления острого респираторного заболевания.

Но состоянием на 29 февраля, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19 не зафиксировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эпидемия коронавируса

"Предварительные результаты исследования отобранного материала от заболевших лиц, проведенных в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинского медицинского клуба сообщил, что темпы распространения коронавируса COVID-19 указывают на первые признаки пандемии, и Украине вряд ли удастся избежать появления новой инфекции.

Отметим, что COVID-2019 снова нарастил темпы распространения по всему миру. При этом за день, 28 февраля, только в Китае зафиксировали 430 новых случаев инфицирования.

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