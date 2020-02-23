Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Украине нет коронавируса: в Кабмине выступили с заявлением

1.8т
Читать материал на украинском

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.

Такую информацию распространила пресс-служба Кабинета министров, уточнив, что всего в мире зарегистрировано 78 817 случаев заражения COVID-19, из которых 2462 – летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

"21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Установлено, что согласно данным эпиданамнеза, гражданка КНР в период с 16 по 20 февраля участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" в Киеве. Жалоб на состояние здоровья не выдвигала", – сказано в сообщении.

Новости
В Италии началась паника из-за коронавируса: украинцы рассказали о происходящем

С 20 на 21 февраля у женщины повысилась температура до 38,1 градусов. Гражданку КНР госпитализировали в областную инфекционную больницу Брянска. Результаты лабораторных исследований показали отрицательный показатель на коронавирус.

Коронавирус

Коронавирус

pravda.com.ua

"Из числа контактных лиц по вагону также в инфекционную больницу госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", – добавили в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Китае уже 26 человек погибли в результате заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Количество инфицированных достигло 849.

  • Минздрав провел срочный брифинг по результатам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ из-за распространения в мире смертельного китайского коронавируса. Украинцам озвучили основные рекомендации.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress. Украинцам пояснили, как уберечь себя.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
О, хoхлики, а чего трете "немодерируемые комментарии"? Мне не сложно повторить. Что было бы если ситуация была бы с точностью до наоборот? То есть если бы в больницу Украины захотели поместить россиян с якобы возможным подозрением? Вам самим не стыдно за свою недонацию?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"В Украине нет коронавируса" - в Украине дохрена чего нет. Производства нет, экономики нет, Денег нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости