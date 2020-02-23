В Украине нет коронавируса: в Кабмине выступили с заявлением

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.

Такую информацию распространила пресс-служба Кабинета министров, уточнив, что всего в мире зарегистрировано 78 817 случаев заражения COVID-19, из которых 2462 – летальные. Выздоровели уже 23232 человек.

"21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Установлено, что согласно данным эпиданамнеза, гражданка КНР в период с 16 по 20 февраля участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" в Киеве. Жалоб на состояние здоровья не выдвигала", – сказано в сообщении.

С 20 на 21 февраля у женщины повысилась температура до 38,1 градусов. Гражданку КНР госпитализировали в областную инфекционную больницу Брянска. Результаты лабораторных исследований показали отрицательный показатель на коронавирус.

Коронавирус pravda.com.ua

"Из числа контактных лиц по вагону также в инфекционную больницу госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", – добавили в Кабмине.

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