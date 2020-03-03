В Украине на сайте продаж OLX.ua появилось множество товаров, которые якобы спасают от коровируса.

К примеру, там можно найти чудо-респираторы, набор бактерий, систему очистки воды, которая якобы убивает болезнь, и даже варенье из шишек.

Риелторы также подсуетились и начали писать в объявлениях о продаже недвижимости: "Квартира! Без коронавируса!".

В Украине начали продавать варенье и набор бактерий от коронавируса

Не менее бурно истерия разыгралась и в России. Там продают даже заговоренный чеснок, который якобы спасает от коронавируса.

"Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде. Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирусы и пр.). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам. Применение: проколоть толстой иглой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе. Для вашего удобства разработан специальный футляр-контейнер для заговоренного освященного русского чеснока", - на полном серьезе утверждают продавцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев коронавируса в Китае снижается, однако за пределами Поднебесной выросло в 9 раз.

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