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/ Пульмонология

В Украине 40 человек проверяют на заражение коронавирусом

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В Украине зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. Также в Центр общественного здоровья получил 40 подозрений об инфицировании. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.

Всего в мире на утро 10 марта было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из которых 4024 закончились смертью, 64147 (56,2%) пациентов выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Подтвержден только один случай

Подтвержден только один случай

Правда

Отмечается, что за пределами Китая зафиксировано 33 295 случая инфицирования. В частности, на территории Европейского региона зарегистрировано 15114 случая заболевания COVID-19 (Италия - 9172, Германия -1139, Франция - 1412, Испания - 1024, Швейцария - 332, Великобритания - 323, Нидерланды - 321, Бельгия - 239, Швеция - 248 , Норвегия - 192, Австрия - 131, Греция - 73, Исландия - 55, Сан-Марино - 49, Дания - 90, Израиль - 35, Финляндия - 30, Чехия - 36, Ирландия - 21, Португалия - 30 Грузия - 15, Хорватия - 11, Эстония - 10, Азербайджан - 9, Словения - 23, Румыния - 15, Беларусь - 6, Польша - 16, Россия - 7, Венгрия - 9, Северная Македония - 4, Словакия - 5, Болгария - 4, Мальта - 3, Босния и Герцеговина - 2 , Латвия - 6, Сербия - 2, Андорра, Армения, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, Украина по одному случая) и 529 летальных случая.

"В Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В общем за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве добавили, что в связи с распространением COVID-19 в мире, гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом. В частности, не рекомендованы поездки в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Республику Корея, Японию, Иран.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защититься от коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
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