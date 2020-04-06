В Турции вакцина от коронавируса способствовала выработке антител у животных, следующим этапом ученые планируют проверить ее на людях.

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Первые детали об испытаниях сообщил на своей странице в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей", – поделился врач.

В Турции заявили о прорыве с вакциной от COVID-19

Напомним, 2 апреля стало известно, что в США медики провели испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Там также использовали наноиглы на пластыре.

Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против коронавируса COVID-19. Их разработали специалисты Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical.

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