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/ Пульмонология

В Турции заявили о прорыве с вакциной от COVID-19

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В Турции вакцина от коронавируса способствовала выработке антител у животных, следующим этапом ученые планируют проверить ее на людях.

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Первые детали об испытаниях сообщил на своей странице в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей", – поделился врач.

В Турции заявили о прорыве с вакциной от COVID-19

В Турции заявили о прорыве с вакциной от COVID-19

Напомним, 2 апреля стало известно, что в США медики провели испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Там также использовали наноиглы на пластыре.

Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против коронавируса COVID-19. Их разработали специалисты Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Турция
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