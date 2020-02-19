Вплоть до убийства: в Туркменистане придумали хладнокровный способ борьбы с коронавирусом

В Туркменистане власти для якобы борьбы с коронавирусом приказали убивать домашних кошек и бродячих животных.

Уничтожать домашних любимцев решили в столице страны Ашхабаде, пишет "Радио Азатлык".

Отмечается, что отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы. Их уничтожают отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

В Туркменистане убивают кошек из-за коронавируса 365info.kz

Кроме того, зоозащитники из Ашхабада забили тревогу: отлов животных превратился для некоторых в источник для наживы. Украденных породистых кошек и собак работники коммунальных служб и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам, ставки выкупа – от 50 до 150 манат (примерно 350-1000 грн). Собак также якобы хладнокровно продают на мясо и жир.

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных комментировать отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии предложили бороться с коронавирусом экскрементами животных – мочой и навозом коров, которые являются священными в этой стране.

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