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/ Пульмонология

Вплоть до убийства: в Туркменистане придумали хладнокровный способ борьбы с коронавирусом

1.9т
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В Туркменистане власти для якобы борьбы с коронавирусом приказали убивать домашних кошек и бродячих животных.

Уничтожать домашних любимцев решили в столице страны Ашхабаде, пишет "Радио Азатлык".

Отмечается, что отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы. Их уничтожают отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

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В Туркменистане убивают кошек из-за коронавируса

В Туркменистане убивают кошек из-за коронавируса

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Кроме того, зоозащитники из Ашхабада забили тревогу: отлов животных превратился для некоторых в источник для наживы. Украденных породистых кошек и собак работники коммунальных служб и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам, ставки выкупа – от 50 до 150 манат (примерно 350-1000 грн). Собак также якобы хладнокровно продают на мясо и жир.

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных комментировать отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии предложили бороться с коронавирусом экскрементами животных – мочой и навозом коров, которые являются священными в этой стране.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Туркменистан
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