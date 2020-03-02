В центре вспышки коронавируса Ухане внезапно закрыли больницу: что произошло

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки нового коронавируса, решили закрыть временную больницу из-за сокращения количества новых случаев заболевания.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Reuters. Из медучреждения уже выписали всех пациентов.

Данная больница является одной из 16 специально построенных для борьбы с эпидемией. При этом новая статистика подтвердила, что коронавирус сбавил обороты – 1 марта впервые с января в провинции Хубэй было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования – 196.

В Ухане закрыли больницу Экономическая правда

В материковом Китае было подтверждено 202 новых случая, что стало самым низким показателем с 22 января. За исключением заражения в провинции Хубэй, в Китае было всего шесть новых случаев – самая низкая цифра с января.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Индонезии и Нью-Йорке. В ряде стран озвучили растущую статистику, однако в Китае эпидемия пошла на спад.

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