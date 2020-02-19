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/ Пульмонология

"Геноцид нашего народа!" Еще одна область Украины отказалась принять эвакуированных из-за коронавируса

4.1т
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Депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя.

Первый заместитель главы Василий Деревляный во время заседания назвал решение "поселить эвакуированных в густо населенных районах геноцидом украинского народа". Об этом сообщается на сайте облсовета.

Начальник управления охраны ОГА Владимир Богайчук заявил, что есть четкая позиция о невозможности принять в области борт из Китая, а также отметил необходимость выделения средств на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.

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Позже Деревляный раскрыл подробности в комментарии hromadske. По словам чиновника, в течение выделенного времени правительство и Минздрав должны были подготовить "соответствующие пригодны для лечения этих людей помещения".

"Они этого не сделали, к ним все другие вопросы, не к нам. Мы просто сказали свое слово, что людей просто бросать в неприспособленные помещения нельзя", – сказал он.

Заместитель председателя облсовета отметил, что не считает дискриминацией требование не размещать эвакуированных из Уханя на Тернопольщине. "А вы поинтересовались, откуда там люди, из каких областей, или это не имеет значения? Я знаю, что там людей из Тернопольской области нет есть из других областей и там половина иностранцев", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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Ш. Олег
Ш. Олег
Прочитал - как-будто в д*рьме вывалялся… "А вы поинтересовались, откуда там люди, из каких областей, или это не имеет значения? Я знаю, что там людей из Тернопольской области нет – есть из других областей" - ага, и черепа, черепа обязательно измерять штангенциркулем! И родословную выяснять до двунадесятого колена! И про Чейкрым непременно допросить с пристрастием! Эх вы, люди… Людишки. :(
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ш. Олег, может к тебе на Луганду их на недельку-две подселить, если такой умный?))
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ш. Олег, жЫвотные...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
западенцам как гос п е р е ворот устроить, людей поубивать - это пожалуйста, но эвакуированных сограждан принять - это для них невозможно...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Укроына - едына...
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0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вся Украина должна отказаться!а виной этому пани Супрун которая вообще полностью уничтожила медицину,лечить нечем Так что какие эвакуации???
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Артеллерист Моня, Правильно маша! Не буй заразу привозить в нэньку,спидвитчизников облить каРасином и сжечь,иностранцев в резиновые мешки и в море,пусть домой плывут.
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