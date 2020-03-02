В Тернополе коронавирус заподозрили у 2-летнего ребенка: он изолирован

В Тернополе родители 2-летнего малыша обратились в больницу из-за того, что заподозрили у него коронавирус.

Как сообщает пресс-служба горсовета Тернополя, на днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания). Лабораторные исследования диагноз не подтвердили.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", – отметили в горсовете.

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В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

Коронавирус подбирается до Украины Иллюстрация

Несмотря на это, ребенка срочно изолировали. Сейчас он находился в инфекционном боксе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев.

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