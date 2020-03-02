Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Тернополе коронавирус заподозрили у 2-летнего ребенка: он изолирован

1.9т
Читать материал на украинском

В Тернополе родители 2-летнего малыша обратились в больницу из-за того, что заподозрили у него коронавирус.

Как сообщает пресс-служба горсовета Тернополя, на днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания). Лабораторные исследования диагноз не подтвердили.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", – отметили в горсовете.

Главное:

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

  • 1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

  • В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

Коронавирус подбирается до Украины

Коронавирус подбирается до Украины

Иллюстрация

Несмотря на это, ребенка срочно изолировали. Сейчас он находился в инфекционном боксе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости