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/ Пульмонология

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

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В департаменте округа Кинг в штате Вашингтон (США) зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-2019.

Об этом сообщили ABC News и The Daily Best. Другие подробности в настоящее время не приводятся. Информации о погибшем также пока нет.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

ВВС

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В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Пресслужба департамента округа Кинг

По информации Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность введения ограничений на въезд на границе с Мексикой из-за угрозы коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о неизбежности вспышки коронавируса и решили немедленно готовиться к новым случаям заболевания внутри страны.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
США
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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