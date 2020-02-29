В департаменте округа Кинг в штате Вашингтон (США) зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-2019.
Об этом сообщили ABC News и The Daily Best. Другие подробности в настоящее время не приводятся. Информации о погибшем также пока нет.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
ВВС
Пресслужба департамента округа Кинг
По информации Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность введения ограничений на въезд на границе с Мексикой из-за угрозы коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о неизбежности вспышки коронавируса и решили немедленно готовиться к новым случаям заболевания внутри страны.
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