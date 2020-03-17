В США впервые ввели вакцину против коронавируса добровольцам

В США впервые ввели людям вакцину против коронавируса. Ее получили четыре добровольца, которые сами изъявили желание протестировать препарат на себе.
Об этом сообщает AP. Эксперимент был проведен учеными Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле.
"Сейчас мы – команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации", – отметила руководитель исследования доктор Лиза Джексон.
Также об участии в испытании вакцины рассказала и одна из добровольцев, Дженнифер Галлер из Сиэтла. "Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать", – сказала женщина.
В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам
АР
После инъекции она заверила, что чувствует себя превосходно, и улыбнулась. Также одним из добровольцев был сетевой инженер компании Microsoft Нил Браунинг из города Ботелл, штат Вашингтон.
В целом медики хотят протестировать вакцину на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый из них должен будет получить две дозы препарата с перерывом в один месяц.
Кроме того, некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие. Так врачи хотят проверить, насколько сильным должно быть действие препарата.
В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам
АР
В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам
АР
Также исследователи намерены проверить наличие любых побочных эффектов от вакцины и сделать анализ образцов крови, чтобы убедиться, что препарат активизирует иммунную систему человека.
Однако даже если тестирование окажется успешным, то для массового производства вакцины понадобится 12-18 месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 марта в мире насчитывается 174 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 085. Выздоровели более 79 тыс. человек.
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