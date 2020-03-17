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/ Пульмонология

В США впервые ввели вакцину против коронавируса добровольцам

5.5т
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В США впервые ввели людям вакцину против коронавируса. Ее получили четыре добровольца, которые сами изъявили желание протестировать препарат на себе.

Об этом сообщает AP. Эксперимент был проведен учеными Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле.

"Сейчас мы – команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации", – отметила руководитель исследования доктор Лиза Джексон.

Также об участии в испытании вакцины рассказала и одна из добровольцев, Дженнифер Галлер из Сиэтла. "Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать", – сказала женщина.

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

АР

После инъекции она заверила, что чувствует себя превосходно, и улыбнулась. Также одним из добровольцев был сетевой инженер компании Microsoft Нил Браунинг из города Ботелл, штат Вашингтон.

В целом медики хотят протестировать вакцину на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый из них должен будет получить две дозы препарата с перерывом в один месяц.

Кроме того, некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие. Так врачи хотят проверить, насколько сильным должно быть действие препарата.

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

АР

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

В США ввели вакцину против коронавируса добвровольцам

АР

Также исследователи намерены проверить наличие любых побочных эффектов от вакцины и сделать анализ образцов крови, чтобы убедиться, что препарат активизирует иммунную систему человека.

Однако даже если тестирование окажется успешным, то для массового производства вакцины понадобится 12-18 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 марта в мире насчитывается 174 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 085. Выздоровели более 79 тыс. человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
США
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Вакцина во время эпидемии бесполезна.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Антидот изготовлялся параллельно с вирусом! Никто не сомневался!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
ну вот..они заранее все имели и знали.
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