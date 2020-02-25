Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о создании вакцины mRNA-1273 от смертельного коронавируса COVID-19.

Для испытания вакцины на людях первую партию ампул направили в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, сообщает Moderna.

По словам разработчиков, вакцина была создана за рекордные 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над ней работали около 100 сотрудников компании.

Вакцина 365info.kz

Директор института Энтони Фоси в интервью The Wall Street Journal отметил, что испытания вакцины начнутся в апреле 2020 года. Около 25 здоровым добровольцам введут две дозы, чтобы оценить безопасность вакцины и формирование иммунного ответа для защиты от коронавируса. Результаты испытаний могут появиться уже летом. В случае, если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от смертельного коронавируса COVID-19.

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