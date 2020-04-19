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/ Пульмонология

В США испытывают лекарство против COVID-19: стало известно о хороших результатах

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Препарат "Ремдесивир" демонстрирует достаточно неплохие результаты при лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказала врач-госпиталист в “Montefiore Medical Center” (Нью-Йорк) Валентина Голобородько, передает ТСН.

По ее словам, это лекарство "относительно других препаратов, пока много обещает". В рамках исследования более 50 пациентам назначили этот препарат.

"И еще около 50 контрольных пациентов, которые были по состоянию приближенные к тем, кто получал препарат. И Ремдесивир показал достаточно обнадеживающие результаты – людей смогли снять с ИВЛ, у них улучшилось немало показателей. 68% пациентов на этих лекарствах улучшили свое состояние, что достаточно много, и мы ждем результаты рандомизированных исследований, которые, вероятно, станут известными уже в течение месяца", – рассказала она.

Препарат против COVID-19. Иллюстрация

Препарат против COVID-19. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против COVID-19.

В США зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства, которые изначально было создано для борьбы с лихорадкой Эбола.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
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